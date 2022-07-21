Суд назначил разбирательство по делу Twitter против Маска на октябрь

Во вторник, 19 июля, Twitter выиграл свой первый судебный процесс против Илона Маска. Судья удовлетворил просьбу компании об ускоренном рассмотрении иска с требованием заставить Маска завершить покупку компании за $44 млрд.
Популярные статьи
- После прилета по совещанию в Виннице, американцы тихо выгребли своих 200х и посольство США покинуло Украину. Про Центры Принятия Решений
- Взаимопомощь и интербригады: зачем КНДР признала независимость ДНР и ЛНР
- А вот и до Лёлика дотянулась кгававая гэбня))): "Против российского "политика" Гозмана завели уголовное дело"
Свежие комментарии