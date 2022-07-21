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Суд назначил разбирательство по делу Twitter против Маска на октябрь

Суд назначил разбирательство по делу Twitter против Маска на октябрь

Во вторник, 19 июля, Twitter выиграл свой первый судебный процесс против Илона Маска. Судья удовлетворил просьбу компании об ускоренном рассмотрении иска с требованием заставить Маска завершить покупку компании за $44 млрд.

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