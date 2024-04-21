Виктор Мараховский - о ситуации в Городиште: "Есть вопросы к законности передачи этой земли в частную собственность"

Экологические активисты говорят, что ситуация в селе Городиште, Резинского района, когда участок земли, назначение которого было изменено, перешел в частную собственность, был продан и в итоге оказался во владении жены и дочери примара населенного пункта, более чем подозрительно и больше похоже на хорошо продуманную схему.
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