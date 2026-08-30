Эксперт Джакония: максимальная яркость экрана сокращает время работы смартфона

Постоянно выкрученная на максимум яркость экрана может заметно сократить время работы смартфона без подзарядки, рассказал RT руководитель центра по исследованию абонентского оборудования «МегаФон» Александр Джакония.
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