Вскрылся очередной обман англосаксов...

Natalija Osminina

Власть не сама по себе пытается развалить Россию, а в работе на Мировые кланы. Основных-три: Иудейский, Американский и Исламистский. Почему то тех, кто на них работает, в России мягко называют "лоббистами", когда это просто "враги народа", которым в любое советское время светила бы высшая мера- или за предательство Родины, или за коррупцию в особо крупных размерах. При этом "лоббисты" опираются на войско чиновников, каждый из которых сверху донизу, вольно или невольно, беря взятки и передавая их наверх, крутится в паутине, которую раскинули англосаксы в 1991 году (вернее еще раньше, среди высшей коммунистической элиты, которая валила СССР). Поэтому говорить о том, что глобалисты просчитались, что не уничтожили Россию еще в самом начале её рождения -не стоит. Они целенаправленно идут к своей цели, опираясь на РУССКИХ ЛЮДЕЙ!!! Обыкновенных россиян внутри России.