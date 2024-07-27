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Вскрылся очередной обман англосаксов...

Вскрылся очередной обман англосаксов...

Таблетка для памяти: Именно Всемирный банк велел завозить в Россию больше мигрантов. О программах МОМ по миграции в Россию из бывших республик СССР писали уже много.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вообще-то и Конституцию России писали американцы.
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1 час.
Natalija Osminina
И врагами народа.
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1 час.
Natalija Osminina
Власть не сама по себе пытается развалить Россию, а в работе на Мировые кланы. Основных-три: Иудейский, Американский и Исламистский. Почему то тех, кто на них работает, в России  мягко называют &quot;лоббистами&quot;, когда это просто &quot;враги народа&quot;, которым в любое советское время светила бы высшая мера- или за предательство Родины, или за коррупцию в особо крупных размерах.  При этом &quot;лоббисты&quot; опираются на войско чиновников, каждый из которых сверху донизу, вольно или невольно, беря взятки и передавая их наверх, крутится в паутине, которую раскинули англосаксы в 1991 году (вернее еще раньше, среди высшей коммунистической элиты, которая валила  СССР). Поэтому говорить о том, что глобалисты просчитались, что не уничтожили Россию еще в самом начале её рождения -не стоит. Они целенаправленно идут к своей цели, опираясь на РУССКИХ ЛЮДЕЙ!!! Обыкновенных россиян внутри России.
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54 мин.

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