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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Хочу, помимо танцев, ввести уроки актерского мастерства в «Красной Машине» – в хоккее нужно схитрить, применить обманный маневр. Игрок должен быть расслабленным»

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг рассказал о желании ввести уроки актерского мастерства.

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