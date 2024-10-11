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Как Елена Бережная едва не стала инвалидом, почему разошлась с Антоном Сихарулидзе и развелась с мужем

Как Елена Бережная едва не стала инвалидом, почему разошлась с Антоном Сихарулидзе и развелась с мужем

В 18 спортсменка получила травму головы, после которой не могла даже говорить. К жизни Елену Бережную вернул Антон Сихарулидзе, ставший не только ее новым партнером по фигурному катанию, но и возлюбленным.

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