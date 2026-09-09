В команде Канье Уэста сообщили о планах провести концерт в Москве

Планы выступления рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге остаются неопределенными, перенос мероприятия в Москву находится в проработке.
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