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Американский Хабад подал в израильский суд на РФ

Американский Хабад подал в израильский суд на РФ

Недавнее высказывание секретаря Совбеза А.Павлова о сущности любавичского хасидизма, как помним, вызвало бурную реакцию хабадских общин России, США и Израиля.

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