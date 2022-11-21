Американский Хабад подал в израильский суд на РФ

Недавнее высказывание секретаря Совбеза А.Павлова о сущности любавичского хасидизма, как помним, вызвало бурную реакцию хабадских общин России, США и Израиля.
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