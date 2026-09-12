Мексика: 11 сентября водитель мототакси был застрелен на заправочной станции Servifácil на Авенида Профессор Рамон Мендоса Эррера в районе Хосе Мария Пино Суарес муниципалитета Вильяэрмоса, штат Табаско.
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