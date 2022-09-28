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В смешанном авиационном полку ЮВО в Волгоградской области состоялась комплексная тренировка по противодействию терроризму

В смешанном авиационном полку ЮВО в Волгоградской области состоялась комплексная тренировка по противодействию терроризму

Под прикрытием бронетехники военнослужащие ЮВО осуществили блокирование и уничтожение «незаконного вооруженного формирования», а также отработали вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом.

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