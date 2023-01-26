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Лукас Вера считает Черышева «русским Месси»: «Прекрасный игрок европейского уровня»

Аргентинский хавбек «Оренбурга» Лукас Вера высказался о лучших российских игроках. — Кто Месси в России? — Думаю, Черышев.

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