СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Подростки всегда были подростками, но не всегда они были хамами без руля и ветрил! Эта распущенность - от вседозволен...На Дону накажут в...
  • Михаил Пантюхин
    Здесь должен быть короткий разговор, не ходит и не хочет ходить на уроки, значит в Школу для "особоодаренных", где по...На Дону накажут в...
  • Владимир Фердман
    а ты из шляхтичей? или прибалтов чего в россию то залезла - платят хорошо?СССР погубила лож...

Русская девочка стала мишенью: сын мигрантов выбрал цель

Русская девочка стала мишенью: сын мигрантов выбрал цель

Avia.pro - СМИ Магнитогорск, город металлургов, тяжёлого труда и… мигрантских подростков, решивших, что парк — идеальное место для "шуток" с пневматическим стволом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
САША ЛЕПАЕВ
в этом во всем виновата наша власть. власть предала народ и ничего от ее уже нечего ждать.
Ответить
59 мин.
ВТ
Владимир Тимошков
Мигранты обязаны в соответствии со своими понятиями отработать несколько семей делопутов и высокопоставленных чиновников. Дело сдвинется и без вазелина. Мы для них только двойная корова.
Ответить
58 мин.
Ингерман Ланская
потребляем наследие оккупационного камуноидного режима, который уровнял  папуасов с Людьми.
Ответить
19 мин.

Картина дня

наверх