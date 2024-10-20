Avia.pro - СМИ Магнитогорск, город металлургов, тяжёлого труда и… мигрантских подростков, решивших, что парк — идеальное место для "шуток" с пневматическим стволом.
Русская девочка стала мишенью: сын мигрантов выбрал цель
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
в этом во всем виновата наша власть. власть предала народ и ничего от ее уже нечего ждать.
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59 мин.
ВТ
Владимир Тимошков
Мигранты обязаны в соответствии со своими понятиями отработать несколько семей делопутов и высокопоставленных чиновников. Дело сдвинется и без вазелина. Мы для них только двойная корова.
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58 мин.
Ингерман Ланская
потребляем наследие оккупационного камуноидного режима, который уровнял папуасов с Людьми.
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19 мин.
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