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Курские новости

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ПВО уничтожили 629 украинских беспилотников над регионами России

ПВО уничтожили 629 украинских беспилотников над регионами России

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 629 украинских беспилотников самолетного типа за одну ночь.

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