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Обыски у командира ВСУ: обвинения в издевательствах и насилии над солдатами

Обыски у командира ВСУ: обвинения в издевательствах и насилии над солдатами

Государственное бюро расследований Украины провело обыск у командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка.

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