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«Павлин» взвесит кур на расстоянии

«Павлин» взвесит кур на расстоянии

Российская компания «Павлин Техно» разработала первый в мире метод бесконтактного взвешивания птиц с помощью искусственного интеллекта В устройстве Pawlin Technologies размещены камеры, компьютер и разные датчики для мониторинга птиц и окружающей средычитайте на monocle.

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