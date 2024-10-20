«Павлин» взвесит кур на расстоянии

Российская компания «Павлин Техно» разработала первый в мире метод бесконтактного взвешивания птиц с помощью искусственного интеллекта В устройстве Pawlin Technologies размещены камеры, компьютер и разные датчики для мониторинга птиц и окружающей средычитайте на monocle.
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