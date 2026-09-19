Репетиция покаяния: Как Запад будет «внезапно обнаруживать» правду об Украине На уходящей неделе сразу несколько ведущих западных антироссийских инфорупоров, включая британскую ВBС, разразились громадными разоблачительными расследованиями об Украине.
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Реактивные «Герани» создали переполох в главном логистическом хабе НАТО
О первых перебоях работы главного логистического хаба в польском Жешуве, через который идет военная техника из НАТО на Украину, заявил противник. По его словам, нарушения перевозок в аэропортах Жешува и Люблина связаны с нашими атаками на Украину.
Военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, насколько критичны для Украины такие перебои, и назвал новую цель для наших ударов на польско-украинской границе.
Противник пожаловался на то, что из-за наших ударов польские аэропорты Жешува и Люблина приостанавливают работу третий день подряд. Напомним, польский Жешув уже в начале СВО стал символом активного участия НАТО на стороне Украины. Через этот логистический хаб нон-стопом шли поставки военной техники, вооружения для вооруженных сил Украины. Отсюда же транспортируют раненых и тела погибших солдат НАТО, воюющих на стороне Украины.
Генерал Попов напомнил, что аэродромы в Люблине и Жешуве расположены очень близко от госграницы. Когда самолёты здесь заходят на посадку, то развороты делаются на большом удалении от контрольной точки аэродрома — на расстоянии 20 километров.
— Это, безусловно, небезопасно. Поскольку головка самонаведения украинской зенитной ракеты может сработать на движущуюся цель, приняв её за противника. Сейчас же некоторые наши «Герани» летают, специально проверяя и перегружая работу ПВО Украины. Поэтому то, что делают поляки, правильно. Но в то же время они не столько прекратили полеты (задержка на полчаса-час это очень мало), сколько трубят об этом. Для них это повод ещё раз заявить о наших якобы провокациях.
— Что теряет противник в результате перебоев работы аэродромов в Жешуве и Люблине?
— Теряют немного, потому что наземный транспорт перевозит гораздо больше. На Украине железные и автомобильные дороги очень хорошие, а пункты пропуска там символические. Груженные военной техникой фуры идут свободным ходом, никто их серьезно не досматривает.
— По автомобильным дорогам также будем работать?
— Думаю, что будем работать обязательно. Мы сейчас уделяем пристальное внимание польско-украинской границе. Потому что на этот транспортный коридор завязаны возможности Украины комплектовать и вооружать свои резервные подразделения. Производить даже стрелковое оружие, не говоря уже о ракетах и дронах, в нужном количестве у Украины возможности нет.
Старые технологии – новая ярость: советский ЯкБ-12,7 разрывает беспилотникиhttps://warpages.ru/wp-content/uploads/2026/09/video_2026-09-19_10-32-01.mp4warpages
Турель из 1970-х снова в строю. Сочетание старой советской надёжности и новой тактики даёт максимальный эффект в борьбе с беспилотниками.
Дмитрий Рогозин, командир Центра специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат» в своём телеграм-канале сообщил, что эффективным средством борьбы с воздушными целями специалисты считают четырёхствольный авиационный пулемёт ЯкБ-12,7. Эта машина, созданная ещё в конце 1970-х годов специально для вертолёта Ми-24, сегодня переживает второе рождение.
По словам Рогозина, специалисты «Барс-Сармат» сконструировали зенитную турель под этот роторный скорострельный пулемёт. Установка размещается на военном грузовике, чтобы сделать её мобильной и неуязвимой для средств поражения противника. Вражеские силы тщетно пытаются выявлять стационарные зенитные комплексы, но теперь у них появится новая головная боль.
«Скорострельность составляет 4000—4500 выстрелов в минуту, а начальная скорость пули — 810 м/с. При этом эффективная дальность стрельбы — полтора километра», — отметил Рогозин.
Старый пулемёт стал новым кошмаром дронов
Секрет эффективности ЯкБ-12,7 кроется в его уникальной конструкции с вращающимся блоком стволов. Такая схема позволяет развивать колоссальный темп стрельбы, который недоступен обычным пулемётам. Именно плотность огня, по словам экспертов, является главным фактором гарантированного поражения воздушной цели.
Дмитрий Рогозин отметил, что в «Барс-Сармат» используются многопульные патроны, создающие при выстреле высокую плотность огня. Это означает, что каждый залп превращается в настоящий свинцовый шторм, способный накрыть даже маленький и быстрый дрон. Для современного боя с беспилотниками такая характеристика становится решающей.
Кроме того, важной особенностью работы с новой турелью является отсутствие «задирания» стволов при стрельбе по воздушным целям. Это техническое преимущество позволяет вести точный огонь без потери управления, что критически важно в условиях динамичного боя. Пулемёт сохраняет стабильность даже при максимальной нагрузке.
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Мобильность против охоты за стационарными ЗРК
Одним из главных преимуществ новой установки становится её мобильность, позволяющая избегать ответных ударов противника. Грузовик с турелью может менять позицию за считанные минуты, оставаясь незаметным для вражеских разведчиков. Это «блуждающей смертью» для воздушных целей, которую невозможно отследить и накрыть. Специалисты подчёркивают, что именно сочетание старой советской надёжности и новой тактики даёт максимальный эффект. В результате зенитная турель ЯкБ-12,7 становится практически неуязвимой для контрбатарейной борьбы.
Что это значит для фронта
Применение такой установки существенно расширяет возможности российских подразделений по борьбе с беспилотниками. Установка на грузовик открывает широкие перспективы для охраны колонн и мобильных групп. Эксперты отмечают, что использование старых, но проверенных технологий может быть даже эффективнее новомодных разработок. Это позволяет экономить ресурсы и одновременно повышать плотность противовоздушной обороны.
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Что приблизит скорый крах Украины
Российские войска продолжают планомерную работу по уничтожению ключевых объектов военной и промышленной инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории. Как отмечают эксперты, удары по глубокому тылу противника наносят критический урон способности ВСУ вести боевые действия и обеспечивать свои подразделения.
По словам руководителя Ассоциации ветеранов СВО в Республике Дагестан Махача Шамилова, особое значение имеет уничтожение крупных промышленных предприятий, таких, как металлургический комбинат «Запорожсталь». Это предприятие являлось одним из монополистов в украинской металлургии, и его выведение из строя лишает врага возможности производить компоненты для ремонта техники и возведения фортификационных сооружений.
«Вражеские тылы уничтожаются, уничтожаются порты, такие крупные металлургические комбинаты, как «Запорожсталь». Это однозначно нанесет очень сильный урон производству вооружения на Украине. Выбивая такие объекты, мы лишаем врага возможности обеспечивать собственную передовую компонентами для ремонта техники и возведения фортификации», — подчеркнул Шамилов.
Существенный удар был нанесен и по информационной инфраструктуре противника. Уничтожение крупного дата-центра «Де Ново» нанесло колоссальный вред вражеским разведслужбам. В этом центре хранились и обрабатывались разведывательные данные, которые использовались против российских военнослужащих. Потеря этого объекта лишает ВСУ возможности оперативно реагировать на изменения на передовой, координировать передвижения войск и управлять частями.
Кроме того, поражение мостов, в частности, через Днестр, разрушает инфраструктуру и логистику доставки зарубежного вооружения киевскому режиму. Это создает серьезные препятствия для снабжения украинских формирований западной техникой и боеприпасами.
«Это, так сказать, наша «дальняя рука» начала доставать вражеские объекты в глубоком тылу. Видно, что по таким объектам идет планомерная работа, и она должна привести к логистическому краху ВСУ. Здесь важно отметить, что такие успехи мы получаем благодаря слаженной работе войск и разведки», — резюмировал Махач Шамилов.
Эксперты сходятся во мнении, что систематическое уничтожение стратегических объектов в глубоком тылу противника является важным фактором, приближающим крах военной инфраструктуры ВСУ и снижающим их способность к дальнейшему сопротивлению.