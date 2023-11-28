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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 9 очков в 16 играх

Кузнецов забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 9 очков в 16 играх

Форвард «Вашингтона» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (1:2).

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