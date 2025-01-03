Квебекский вопрос: спровоцируют ли предложения Трампа раскол Канады?

«Предоставьте мне уверенность, что не последует вооруженного сопротивления президенту, несущему власть Североамериканской республики; дайте мне ещё тридцать лет жизни, и я обещаю Вам во владение весь американский континент и контроль над всем миром», – возгласил в 1867 году, после завершения кровопролитной Гражданской войны в США госсекретарь Уильям Генри Съюард, считающийся многими современниками и исследователями провозвестником многих позднейших международных доктрин будущей сверхдержавы XX века.