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«Верните Гордеева»: в городе-спутнике Екатеринбурга проходят стихийные встречи избирателей

После решения арамильского отделения «Единой России» об отказе в выдвижении на выборы в городскую думу руководителя местной общественной приемной ЕР Сергея Гордеева, жители города развернули массовую агитационную кампанию.

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