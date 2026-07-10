«Верните Гордеева»: в городе-спутнике Екатеринбурга проходят стихийные встречи избирателей

После решения арамильского отделения «Единой России» об отказе в выдвижении на выборы в городскую думу руководителя местной общественной приемной ЕР Сергея Гордеева, жители города развернули массовую агитационную кампанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии