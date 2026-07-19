БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 608 подписчиков

Дави их, женщин с пониженной социальной ответственностью! ﻿

Дави их, женщин с пониженной социальной ответственностью! ﻿

Александр Роджерс Я натурфилософ (естествознатель), причём старой школы. Без всякого этого постмодернистского рукоблудия.

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Комментарии
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vagas Karlito
Вот уши развесим и нас продадут мимоходом! Времена ужасные! Бабло не  воняет мертвые не потеют! К нам однажды подобрались  времена неожиданные! Все помнят 90 годы! Те пережили с  грехом пополам! Как бы снова  не окунутся в подобное!
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3 н.
T
Tigra07
ДЛБ БЛД! Автор имеет неосторожность сравнивать БОЕВЫЕ операции во время ВОЙНЫ с бизнес-проектом СВО?
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3 н.