Дави их, женщин с пониженной социальной ответственностью! ﻿

vagas Karlito

Вот уши развесим и нас продадут мимоходом! Времена ужасные! Бабло не воняет мертвые не потеют! К нам однажды подобрались времена неожиданные! Все помнят 90 годы! Те пережили с грехом пополам! Как бы снова не окунутся в подобное!