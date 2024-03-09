Исход русских вместе с армянами. Пашинян "продал" страну турецкому "султану"

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Вчера 5,8K прочитали Спустя недолгое время после фатальных ошибок политики Пашиняна Ереван продолжает "вилять хвостом" перед западными партнёрами.
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