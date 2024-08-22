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Каскадер установил новый мировой рекорд по скольжению за мотоциклом

Каскадер установил новый мировой рекорд по скольжению за мотоциклом

Джонни Дэвис скользит по взлетно-посадочной полосе аэродрома Элвингтон, чтобы установить новый мировой рекорд / © Kawasaki Дэвис разогнал «железного коня» японской компании Kawasaki по взлетно-посадочной полосе аэродрома Элвингтон (Англия), а затем соскользнул с мотоцикла и прицепился к нему сзади.

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