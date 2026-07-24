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Царьград

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ФНПР предложила ввести основы трудового права в школы России

ФНПР предложила ввести основы трудового права в школы России

Федерация независимых профсоюзов России, во главе с Сергеем Черногаевым, предложила включить основы трудового права в школьный курс наряду с финансовой грамотностью, чтобы молодёжь лучше разбиралась в трудовых правах и последствий выбора форм занятости.

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