Белый дом и конгресс согласовали бюджет США до конца финансового года

Белый дом и представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе достигли договорённостей относительно бюджета Соединённых Штатов до конца 2024 финансового года, который закончится в стране 30 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии