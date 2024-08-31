«Альфач»: чем удивил китайский бизнес-вэн

GAC M8 — знаковая модель для Китая. По сути, это первый автомобиль под китайским брендом, пробившийся в топ сегмента премиум-минивэнов и составивший конкуренцию «совместным» моделям вроде Buick GL8 или Toyota Sienna.
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