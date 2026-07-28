Лолита выдает рэп в дуэте с кумиром молодежи Icegergert

За последнее время певица Лолита выпустила серию треков вместе с молодыми актуальными артистами. Самой свежей коллаборацией подобного толка стал дуэт с рэпером Icegergert — релиз получил название «Шабаш».
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