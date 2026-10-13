Мнение: «Похоже, что США всерьез поссорились с Украиной», – Максим Габриелян

Ассистент кафедры американских исследований ФМО СПбГУ, сотрудник ИМВЭС НИУ ВШЭ Максим Габриелян в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что Госдепартамент США и Пентагон официально пригрозили Украине прекратить передачу разведданных и поставки европейского оружия, если Киев продолжит удары по российским НПЗ.
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