Мнение: «Похоже, что США всерьез поссорились с Украиной», – Максим Габриелян

Ассистент кафедры американских исследований ФМО СПбГУ, сотрудник ИМВЭС НИУ ВШЭ Максим Габриелян в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что Госдепартамент США и Пентагон официально пригрозили Украине прекратить передачу разведданных и поставки европейского оружия, если Киев продолжит удары по российским НПЗ.