Киев опроверг собственное заявление о «водружении» флага на острове Змеиный

Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк в понедельник, 4 июля, опровергла информацию о том, что украинские военные устанавливали флаг на острове Змеиный в Черном море, – сообщает телеканал CNN.