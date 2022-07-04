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Киев опроверг собственное заявление о «водружении» флага на острове Змеиный

Киев опроверг собственное заявление о «водружении» флага на острове Змеиный

Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк в понедельник, 4 июля, опровергла информацию о том, что украинские военные устанавливали флаг на острове Змеиный в Черном море, – сообщает телеканал CNN.

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