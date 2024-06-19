В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

В четырех территориях Украины утром объявлена воздушная тревога. Согласно онлайн-карте местного министерства цифровой трансформации, речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
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