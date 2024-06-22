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Канте про 0:0 с Нидерландами: «Франция движется в правильном направлении. Мы сыграли лучше, чем в прошлом матче»

Канте про 0:0 с Нидерландами: «Франция движется в правильном направлении. Мы сыграли лучше, чем в прошлом матче»

Команды сыграли вничью в матче группового этапа Евро-2024.  «В целом мы провели хороший матч. К сожалению, нам не удалось забить.

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