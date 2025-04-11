Осужден украинский военнослужащий, применявший оружие для устрашения мирного населения

Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдату 47 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Борису Николенко.
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