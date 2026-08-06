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Газета.ру

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Мостовой назвал "Спартак" одним из претендентов на победу в РПЛ

Мостовой назвал "Спартак" одним из претендентов на победу в РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал "Спартак" одним из фаворитов Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы команды над "Оренбургом" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, передает РИА Новости.

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