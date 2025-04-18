БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Столько жизней спасли на СВО!" Как в 92-м 6 бомбардировщиков Су-24 угнали из Украины в Россию

"Столько жизней спасли на СВО!" Как в 92-м 6 бомбардировщиков Су-24 угнали из Украины в Россию

Су-24 по классификации НАТО - Fencer, то есть "Фехтовальщик". Разработан он был в 1960-е годы в ОКБ Павла Сухого.

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