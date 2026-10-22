"Tantara," a new South Korean series starring Song Hye-kyo, Gong Yoo, Kim Seol-hyun and Cha Seung-won, is coming to Netflix in December.
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