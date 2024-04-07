Макс Ферстаппен: «Все прошло хорошо – пит-стопы, стратегия. Вряд ли можно было выступить лучше»

Ферстаппен рад очередной победе на Гран-при Японии. Пилот «Ред Булл» подвел итоги гонки, отметив, что ключевым моментом этапа стал старт, и после сохранения лидерства ему оставалось просто контролировать ход заезда.
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