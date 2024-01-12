США и Британия ударили по хуситам в Йемене в ответ на нападения на суда в Красном море

Базы боевиков были атакованы «Томагавками» и ударами истребителейВооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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