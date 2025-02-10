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Кейт Миддлтон поразила поклонников сходством с принцессой Дианой

Кейт Миддлтон поразила поклонников сходством с принцессой Дианой

Кейт Миддлтон поделилась роликом, где ее сравнивают с Дианой В ролике отмечается схожесть принцессы Ульской и ее легендарной свекрови Фото: соцсети Кейт Миддлтон Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась видеороликом, в котором предстала в образе, напоминающем стиль и манеру общения принцессы Дианы.

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