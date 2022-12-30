Причины выбрать машину с АКПП

Современные производители автомобилей применяют трансмиссии разных типов для новых машин. Именно коробка автомат заслуживает большую популярность, так как упрощает управление авто, что оценят новички, которым непросто освоить езду на «механике».
Современные производители автомобилей применяют трансмиссии разных типов для новых машин. Именно коробка автомат заслуживает большую популярность, так как упрощает управление авто, что оценят новички, которым непросто освоить езду на «механике».
Свежие комментарии