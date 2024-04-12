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Операция «Убрать Суровикина». Стоило узнать, кто хочет подставить героя СВО, как всё встало на свои места

Операция «Убрать Суровикина». Стоило узнать, кто хочет подставить героя СВО, как всё встало на свои места

3 дня назад 50K прочитали Началась новая стадия оперативной работы, направленной на выявление лиц, стремящихся дискредитировать генерала Сергея Суровикина, ключевую фигуру в операции по стабилизации обстановки на юго-востоке.

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