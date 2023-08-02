Спички - не игрушка

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Заработать в России и сбежать: план Земфиры* теперь не сработает

Заработать в России и сбежать: план Земфиры* теперь не сработает

Царьград ФОТО: ANTON BELITSKY/GLOBALLOOKPRESS В закон об иноагентах наконец-то внесены поправки, которые позволят привлекать к ответственности организации, физических и юридических лиц, которые помогают вести антигосударственную деятельность.

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