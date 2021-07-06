В Госдуму от партии «Новые люди» пойдет омич Николай Бирюков

Среди кандидатов от «Новых» — представители самых разных профессий, все энергичные и амбициозные. Омскую область будет представлять предприниматель, учредитель благотворительного фонда поддержки социальных инициатив «Мы вместе» Николай Бирюков.
Среди кандидатов от «Новых» — представители самых разных профессий, все энергичные и амбициозные. Омскую область будет представлять предприниматель, учредитель благотворительного фонда поддержки социальных инициатив «Мы вместе» Николай Бирюков.
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