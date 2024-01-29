Никки Рид и Иен Сомерхолдер вместе посетили EMA Awards в Лос-Анджелесе

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолде вместе с супругой впервые за долгое время вышел в свет Актерская чета Никки Рид и Иена Сомерхолдера четыре года не посещают светские мероприятия и предпочитают проводить время на своей ферме.
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