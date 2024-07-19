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Подведены итоги первого года профориентации в школах для учеников 6-11 классов

Подведены итоги первого года профориентации в школах для учеников 6-11 классов

В прошедшем учебном году в образовательных учреждениях Ямала была внедрена единая модель профориентации для учеников 6-11 классов в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

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