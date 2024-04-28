Когда начинается старость с точки зрения науки

Как ни странно, старость наступает тогда, когда мы сами считаем себя старыми. Так, российские ученые в конце прошлого года установили, что к нашим соотечественникам осознание старости приходит примерно в 71 год.
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