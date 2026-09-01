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Суд назначил оглашение приговора по делу об убийстве Тупака на 13 октября

Суд назначил оглашение приговора по делу об убийстве Тупака на 13 октября

Приговор Дуэйну Дэвису по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура огласят 13 октября. Об этом сообщает CNN.

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