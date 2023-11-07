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Мировое обозрение

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Активность беспилотных такси Cruise требует человеческого вмешательства в 4 % времени эксплуатации

Активность беспилотных такси Cruise требует человеческого вмешательства в 4 % времени эксплуатации

Эксплуатация беспилотных такси Cruise, которая до октября этого года осуществлялась на территории некоторых городов США, подразумевала возможность вмешательства оператора через систему дистанционного мониторинга, и компания раскрыла статистику подобных обращений.

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