Активность беспилотных такси Cruise требует человеческого вмешательства в 4 % времени эксплуатации

Эксплуатация беспилотных такси Cruise, которая до октября этого года осуществлялась на территории некоторых городов США, подразумевала возможность вмешательства оператора через систему дистанционного мониторинга, и компания раскрыла статистику подобных обращений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии