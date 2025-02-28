Сергей Шойгу высказался о созвучии подходов России и Китая

Государства выступают с солидарных позиций в рамках ООН и ее Совета безопасности, G20, АТЭС и других структур Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Китай встретился с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И, пишет ТАСС.