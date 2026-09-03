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Военное обозрение

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Контрразведка Дании предупреждает о «российских диверсиях» на предприятиях ОПК

Контрразведка Дании предупреждает о «российских диверсиях» на предприятиях ОПК

Глава PET уверен, что спецслужбы РФ будут организовывать поджоги на предприятиях, поставляющих продукцию ВСУ.

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