Бастрыкин предложил ввести налог для работодателей, которые используют труд мигрантов

Глава ведомства Александр Бастрыкин отметил, что работодателям стоит обеспечивать трудовых мигрантов жильем, компенсировать их транспортные расходы, а также необходимо создать финансовый депозит на случай выдворения Следственный комитет РФ предложил ввести специальный налог для предпринимателей, которые нанимают на работу иностранных граждан.
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