Бастрыкин предложил ввести налог для работодателей, которые используют труд мигрантов

Глава ведомства Александр Бастрыкин отметил, что работодателям стоит обеспечивать трудовых мигрантов жильем, компенсировать их транспортные расходы, а также необходимо создать финансовый депозит на случай выдворения Следственный комитет РФ предложил ввести специальный налог для предпринимателей, которые нанимают на работу иностранных граждан.