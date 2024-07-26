БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • виталий панов
    Выслать всех киргизов из России во францию,поднимать экономику!Совесть потеряли:...
  • Надежда Rudi
    Всю армию посадят на 10 суток? А депутаты возьмут в руки автоматы? Про мигрантов молчат, которые уничтожают русских, ...ПРАВДУ ИЗ ОКОПОВ ...
  • Валерий
    Да и хуй на этих гандонов носатых только как тикать будут в Россию их не пускать пусть в ЕС пиздуют или в пиндосию !!!Украинизация Арме...

Бастрыкин предложил ввести налог для работодателей, которые используют труд мигрантов

Бастрыкин предложил ввести налог для работодателей, которые используют труд мигрантов

Глава ведомства Александр Бастрыкин отметил, что работодателям стоит обеспечивать трудовых мигрантов жильем, компенсировать их транспортные расходы, а также необходимо создать финансовый депозит на случай выдворения Следственный комитет РФ предложил ввести специальный налог для предпринимателей, которые нанимают на работу иностранных граждан.

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