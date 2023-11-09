Чемпион Игр Кожевников заявил, что Овечкина прорвет в плане голов

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России Александр Кожевников, говоря о безголевой серии российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, предположил, что он сможет забросить 30 шайб за сезон.
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